Почти 90 единиц техники будут убирать снег с барнаульских улиц 17 ноября

Коммунальщики в Барнауле работают над ликвидацией последствий снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Уборкой снега днём 17 ноября будут заниматься 85 единиц техники и 170 рабочих.

«Также на общественных территориях работает техника МБУ „Благоустройство и озеленение“: комбинированные машины и трактора — всего 13 единиц. Ещё 45 рабочих вручную очищают от снега дорожные участки», — сказано в сообщении.

На уборку дворовых территорий выйдут более 1200 рабочих.

Отмечается, что в ночь с 16 на 17 ноября дорожники вывезли с городских улиц 519 кубометров снега, а также использовали 875 тонн песко-соляной смеси.