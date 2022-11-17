Почти 90 единиц техники будут убирать снег с барнаульских улиц 17 ноября
На уборку дворовых территорий в городе выйдут более 1200 рабочих
17 ноября 2022, 10:21, Илья Звягинцев
Коммунальщики в Барнауле работают над ликвидацией последствий снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Уборкой снега днём 17 ноября будут заниматься 85 единиц техники и 170 рабочих.
«Также на общественных территориях работает техника МБУ „Благоустройство и озеленение“: комбинированные машины и трактора — всего 13 единиц. Ещё 45 рабочих вручную очищают от снега дорожные участки», — сказано в сообщении.
На уборку дворовых территорий выйдут более 1200 рабочих.
Отмечается, что в ночь с 16 на 17 ноября дорожники вывезли с городских улиц 519 кубометров снега, а также использовали 875 тонн песко-соляной смеси.
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