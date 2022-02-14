Почти половина россиян хочет получать зарплату в иностранной валюте
Со временем желание людей привязать свой доход к курсу иностранных валют в России растёт
14 февраля 2022, 07:38
47% россиян захотели привязать свою зарплату к курсу доллара или евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.
Желание получать деньги в валюте среди россиян выросло с 2015 года, когда такой вариант рассматривали 32% жителей страны. К 2020 году этот показатель увеличился до 37%.
Чаще всего получать оклад в иностранной валюте хотят мужчины — 55%. Среди женщин желающих меньше — 41%.
Также на это желание влияет возраст и уровень дохода. К зарплате в долларах склоняются люди в возрасте до 34 лет и с заработком выше 80 тысяч рублей в месяц.
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