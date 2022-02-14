Почти половина россиян хочет получать зарплату в иностранной валюте

47% россиян захотели привязать свою зарплату к курсу доллара или евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

Желание получать деньги в валюте среди россиян выросло с 2015 года, когда такой вариант рассматривали 32% жителей страны. К 2020 году этот показатель увеличился до 37%.

Чаще всего получать оклад в иностранной валюте хотят мужчины — 55%. Среди женщин желающих меньше — 41%.

Также на это желание влияет возраст и уровень дохода. К зарплате в долларах склоняются люди в возрасте до 34 лет и с заработком выше 80 тысяч рублей в месяц.