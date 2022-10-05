Почти половина учителей в поиске работы согласна на зарплату до 40 тысяч рублей

5 октября в России празднуется День учителя. Специально к этой дате аналитики сервиса hh.ru выяснили, что 45% соискателей-учителей рассчитывают на зарплату до 40 тысяч рублей.

Сейчас на учителей приходится всего 2% резюме. В отдельных регионах эта профессия пользуется большей популярностью — в лидерах оказались Чечня (3,3%), Москва (2,5%) и Мордовия (2,4%). На Алтайский край приходится 1,6% от всех учительских резюме в стране.

Доля мужских резюме в рамках этой специальности составляет всего 19%. Чаще всего резюме учителей принадлежат соискателям в возрасте 26-35 лет (28%) и 22-25 лет (22%). На педагогов старше 46 лет приходится всего 15% резюме.

Почти половина соискателей-учителей (46%) в профессии более шести лет, ещё 20% преподают от трёх до шести лет, 15% — от одного года до трёх.

При поиске работы 32% педагогов, помимо прочего, готовы рассмотреть удалённую работу, а 2% не против поехать на вахту. Наиболее популярным остаётся привычный полный рабочий день — такой график указан в 78% резюме учителей.

Всего с начала 2022 года в Алтайском крае открыто около 600 вакансий педагогов. Средняя предлагаемая зарплата составила 38,4 тысячи рублей. И только 2% таких вакансий предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

Новости

Наука и образование Почти каждый второй учитель в Алтайском крае старше 50 лет

45% преподавателей указали в своих резюме сумму до 40 тысяч рублей. Ещё 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тысяч, 15% — от 60 до 80 тысяч, 14% — более 80 тысяч рублей.

Однако не все учителя в результате идут работать по профессии и начинают искать себя в других сферах. Эксперты портала выяснили, что 7% соискателей, у которых есть опыт преподавания, сейчас ищут работу администраторами, 6% — менеджерами по продажам, столько же — переводчиками. Кроме того, 5% бывших педагогов сейчас рассматривают работу секретарями, по 4% — психологами и руководителями проектов, по 3% — копирайтерами, программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.