Почти семь тысяч человек в Барнауле 14 июня остались без горячей воды
Специалисты СГК проводят работы в районе дома № 21 по ул. Глушкова
14 июня 2022, 11:38, Илья Звягинцев
Из-за технических работ на сетях почти семь тысяч человек остались без горячей воды 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Отключение будет действовать с 9 часов утра до 21 часа. За это время сотрудники установят заглушки в двух тепловых камерах.
Отмечается, что работы проводятся в районе дома № 21 по ул. Глушкова.
Список домов, которые попадают под отключение, доступен в документе, закреплённом ниже.
Ранее сообщалось, что с 14 июня в Барнауле на девять дней отключат горячую воду для части потребителей по контуру ТЭЦ-3.
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