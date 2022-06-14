Почти семь тысяч человек в Барнауле 14 июня остались без горячей воды

Из-за технических работ на сетях почти семь тысяч человек остались без горячей воды 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Отключение будет действовать с 9 часов утра до 21 часа. За это время сотрудники установят заглушки в двух тепловых камерах.

Отмечается, что работы проводятся в районе дома № 21 по ул. Глушкова.

Список домов, которые попадают под отключение, доступен в документе, закреплённом ниже.

Ранее сообщалось, что с 14 июня в Барнауле на девять дней отключат горячую воду для части потребителей по контуру ТЭЦ-3.