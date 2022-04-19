Почти треть сибирских компаний уменьшают число размещаемых вакансий

20% компаний в Сибирском федеральном округе внепланово снижают подбор персонала, а ещё 11% его приостанавливают. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на проведённый опрос.

Сокращение сотрудников провели 8% компаний из Сибири и Алтайского края. Однако ещё 14% участников опроса планируют принять подобные меры до конца года. Сокращения по большей части касаются бэк-офисных административных ролей, а также связанных с продажами и аккаунтингом. Кроме того, снизится число специалистов, выполняющих HR-функции, линейного персонала в логистике, транспорте, доставке (курьеры, водители, склад), производственного линейного персонала, специалистов по маркетингу, линейных функциональных руководителей (в т.ч. начальников отделов, направлений, подразделений), а также сотрудников, связанных с поддержкой клиентов (контакт-центр, техподдержка и т.д.).

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При этом 54% участников опроса сообщили о том, что их планы по подбору на ближайшее время не изменились. 8% компаний расширяют штат, хотя не планировали этого делать ранее. Увеличение найма ожидается в продажах и аккаунтинге (как в рознице, так и в B2B продажах) и в ИТ-сфере (разработка ПО, ИТ-поддержка, аналитика и т.д.). А 6% респондентов ещё не приняли окончательного решения.

В целом большая часть предприятий оценивают своё положение на рынке как стабильное, то есть без изменений (44%). Ещё 43% — позитивно, из них 36% определили их как «скорее позитивно», а 6% — как «крайне позитивно». Негативные оценки дали 9% участников опроса. Эти показатели стали самыми низкими в стране — больше всего негативных оценок было у московских и петербургских компаний. Остальные 4% затруднились дать ответ.

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Менее половины компаний из СФО (47%) имеют разработанный план действий на случай введения дополнительных санкций, 15% такой план не разрабатывали, а 39% затруднились с ответом.

Ранее сервис hh.ru проводил опрос среди жителей края на предмет отношения к занятости трудовых мигрантов. Результаты опроса показали, что большинство жителей Алтайского края не хотят заменять собой трудовых мигрантов на их рабочих местах.