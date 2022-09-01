Почувствуй себя ювелиром. Мастерская компании «Золотой телец» научит всех желающих создавать украшения

Мастерская «Ювелир&Гравёр» ювелирной компании «Золотой Телец» переезжает из Дома под шпилем в ТРЦ «Арена». В честь этого 10 и 11 сентября здесь пройдут увлекательные мастер-классы по изготовлению украшений. Каждый участник сможет забрать с собой браслет или серьги из натуральных камней, а также сделать авторскую гравировку.

Мастер-класс: гравировка

Этот мастер-класс подходит для детей — пусть они запечатлеют важные для них моменты и будут носить с собой. Художник поможет им нарисовать макет для гравировки (это может быть что угодно — например, любимый питомец, воспоминания о море, имя или значимые слова), а родители в это время смогут выбрать изделие, на которое будет нанесён рисунок — например, серебряный или металлический кулон, ежедневник или что-то другое.

Когда рисунки будут готовы, гравёр случайным образом выберет одного счастливчика, на примере рисунка которого покажет, как будет выглядеть весь процесс. Остальные работы и изделия для гравировки ненадолго задержатся у мастера: их можно будет забрать после 18:00 или на следующий день.

Мастер-класс будет проходить 10 и 11 сентября в 13:00. Стоимость участия: 600 рублей (стоимость гравировки включена, изделия для гравировки приобретаются отдельно). Необходима предварительная регистрация.

Фото: «Золотой телец»

Мастер-класс: изготовление серёг

Серебряные серьги с натуральными камнями — базовое украшение, которое всегда выглядит благородно и подходит под большинство образов. На мастер-классе вы сможете сделать их самостоятельно! В этом вам поможет опытный ювелир и профессиональные инструменты. Украшения можно будет сразу забрать домой.

Мастер-класс будет проходить 10 и 11 сентября в 14:00. Стоимость участия: 500 рублей (включает набор участника — натуральные камни и серебряные заготовки для серёг). Необходима предварительная регистрация.

Фото: «Золотой телец»

Мастер-класс: сборка браслета

Браслеты из натуральных камней издревле создавали как обереги. Теперь и вы можете попробовать собрать такое украшение. Никакой магии: лишь ваши светлые мысли и добрые пожелания, которые вы буквально вплетаете в браслет — это и сделает его особенным.

Мастер-класс будет проходить 10 и 11 сентября в 15:00. Стоимость: 500 рублей (включает набор участника — натуральные камни для браслета). Необходима предварительная регистрация.

Фото: «Золотой телец»

В течение этих двух дней будут проходить и другие мастер-классы. На них вы сможете прикоснуться к миру ювелиров и увидеть то, что остаётся за кадром, когда отдаёте свои изделия мастеру. Это мастер-классы:

— «Как ухаживать за ювелирными изделиями»;

— «Что собой представляют основные виды ювелирного ремонта»;

— «Работа со вставками»;

— «Изготовление цепи».

Также в эти дни будут действовать выгодные акции:

— профессиональная чистка в подарок при заказе ремонта или изготовления изделий;

— скидка на услуги гравировки 15% при заказе от 500 рублей;

— при заказе гравировки — разработка дизайна в подарок;

— скидка 15% при заказе изготовления двух и более изделий.

Фото: «Золотой телец»

Ювелирная мастерская «Ювелир&Гравёр»

Адрес: Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»

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