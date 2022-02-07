Под Барнаулом перекрыли улицу после наплыва желающих прокатиться на "горке из детства"
Гости уже нашли обходной путь, но и его хотят закрыть — местных жителей не устраивает шум и мусор, который оставляют посетители
Жители посёлка Центральный перегородили улицу Ялтинскую, после того как в соцсетях женщина “разрекламировала” местный холм в качестве “той самой горки из детства”. Согласно посту в паблике Barnaul22, людям не понравился шум и мусор, которые “принесли” с собой внезапные гости.
Отмечается, что сама Ялтинская довольно узкая и для наплыва посетителей не оборудована — на ней нет даже парковки. Однако перекрытие для желающих покататься с горки не стало проблемой, поскольку к спуску нашёлся объезд через улицу Вологодскую.
Такой вариант местных жителей тоже не устраивает. Согласно комментариям, и её домовладельцы собираются перекрыть — они уже обсудили установку шлагбаума. При этом монтаж такой конструкции требует согласования с властями, однако они готовы “придумать что-нибудь”.
“Я дом покупал для себя, а не для людей, которые загораживают весь подъезд к дому! И улицу мы чистим — скидываемся на трактор!” — написал один из недовольных жителей Центрального.