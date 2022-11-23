Под будущими опорами путепровода по проспекту Ленина начинают укреплять грунт

Это делается по современной технологии, зарекомендовавшей себя на слабых грунтах.

23 ноября 2022, 22:59

Под будущими опорами путепровода по проспекту Ленина начинают укреплять грунт. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост».

Отмечается, что перед установкой путепровода рабочим необходимо укрепить основание. Это делается по современной технологии, зарекомендовавшей себя на слабых грунтах.

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