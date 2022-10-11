Под Новосибирском второклассник умер во время урока физкультуры

Второклассник умер в одной из школа села Сокур под Новосибирском. Как сообщает «КП-Новосибирск», по предварительной информации, у мальчика оторвался тромб.

Первая информация о смерти ребенка появилась в Telegram-канале «Любить Новосибирск» в понедельник, 10 октября. В Следственном комитете Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по факту происшествия.

Узнать подробности удалось от других учеников школы.

«Занимался, стало плохо. Охранник понес мальчика в больницу, но не успели донести, умер», — рассказала изданию одна из школьниц.

Также очевидцы подтвердили информацию, что причиной смерти ребенка стал оторвавшийся тромб.