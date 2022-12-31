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Подчеркнуть природную красоту. Как сделать нюдовый макияж на новогоднюю вечеринку

Пошаговая инструкция от визажиста Арины Тереховой.

31 декабря 2022, 10:47, ИА Амител

Amic.ru и визажист Арина Терехова подготовили пошаговый мануал по естественному макияжу — нюду, который подчеркнет природную красоту!

  1. Первым делом — тон. После того как мы его нанесли, переходим к контурированию и укладке бровей, какими бы у вас красивыми у вас не были, гель придаст им нужную форму и зафиксирует ее на весь день.

  2. Переходим к глазам! На подвижное веко наносим жидкие тени с блестками растушуем края и нанесем в зону орбитальной складки самые светлые тени или пудру, чтобы наша тушевка была легкая и плавная.

  3. Пока гель фиксируется, переходим к глазам. Чтобы закрепить наши сияющие тени, берем палетку с сияющими сухими тенями и наносим их на подвижное веко поверх жидких теней. Обязательный пункт — прокрашивание межресничного пространства гелевым черным или коричневым карандашом.

  4. После этого берем тени тёплого оттенка коричневого и нанесем их во внешний уголок глаза, в орбитальную складку и на нижнее веко.

  5. Брови уже подсохли, и можно нанести тени для бровей коричневого цвета, вы можете использовать то средство к которому привыкли.

  6. С губами все просто: сначала увлажнили, а потом наносим жидкое стекло. Наш образ готов!

Видео: Наталья Боброва

Комментарии 2

  • Так Алина или Арина? Определитесь уж)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Кажысь до, было лучше...?
    31 декабря, Гость   Ответить
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