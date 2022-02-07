Подъезд в барнаульском доме остаётся без газа уже четвёртый день

С 4 февраля во втором подъезде дома № 230 на улице Антона Петрова в Барнауле отсутствует газоснабжение, пишет Barnaul22.

По словам жителей, управляющая компания объяснила ситуацию утечкой газа. 4 февраля пришли рабочие и после осмотра подъезда перекрыли его целиком. Горожане жалуются, что даже не могут приготовить еду.

Ранее барнаулец рассказал о лжегазовщиках, которые ходят по квартирам, навязывают дорогие услуги и ломают ранее работавшее оборудование. По словам мужчины, “специалисты” проводят инспекции по квартирам и проверяют оборудование. Они убеждают за большие деньги поменять рассохшийся шланг, чтобы не допустить утечки газа.

Также они предлагают поменять газовый счётчик, выставляя за это ценник втрое больше по сравнению со стандартной стоимостью услуги. Мужчина отметил, что счётчик вышел из строя после их визита.