Подростку из ивантеевской школы предъявлено обвинение

Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе в Ивантеевке, предъявлено обвинение, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Запрудского.

"Да, моему доверителю обвинение предъявлено", - сказал адвокат, отказавшись комментировать суть обвинений, поскольку у него взята "подписка о неразглашении тайны предварительного следствия".

По предварительным данным, 5 сентября ученик 9-го класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил в сторону учительницы и ударил ее топором. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Басманный суд Москвы арестовал подростка до 5 ноября. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".