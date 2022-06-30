«Город зонтиком не накроешь». Почему Барнаул тонет после дождей и как решить проблему с ливнёвками

Летние дожди превращают Барнаул в «Сибирскую Венецию». 19 июня из-за ливней затопило несколько участков дорог. А на улицах Малахова (в районе остановки «Бия») и Попова (на пересечении с Павловским трактом) движение транспорта останавливали на час: шесть бригад МБУ «Автодорстрой» откачивали воду с проезжей части. В социальных сетях горожане выкладывают фото «рек», которые бегут по дорогам города после каждого ливня. Эксперты говорят, что ситуация острее год от года. Всему виной — проблемы с ливнёвками и... асфальт. Что нужно, чтобы решить эту проблему, разбирался amic.ru.

Что не так с ливнёвками?

Существующей сети ливневых канализаций Барнаулу недостаточно. Да к тому же большая часть сети была построена в прошлом веке и сейчас уже сильно изношена, говорят в мэрии.

В настоящий момент протяжённость сети ливневой канализации составляет 128,6 км. А чтобы город не топило во время дождей и с проезжей части уходила вся вода, нужно построить ещё 325 км.

Большая часть ливнёвок была построена ещё в 1960-1980 годах. Сейчас они изношены на 50-100% и обеспечивают только 37% водосбора дождевых и талых вод с дорог, говорится в ответе администрации города, который получил amic.ru на свой запрос.

Самыми проблемными участками являются улица Мало-Тобольская, пересечения улиц Попова, Павловского тракта и Малахова, перекрёсток Ядринцева и Молодёжной.

Сейчас ливневые канализации справляются со средними нагрузками, но не с пиковыми. Однако если вопрос не решать, то уже через несколько лет даже небольшой дождь будет приводить к большим проблемам, говорит руководитель барнаульского дорожно-строительного управления № 4 Николай Данилин.

Лужи в Барнауле / Фото: amic.ru

«На тех участках, где мы работаем, состояние ливнёвки не отвечает нормам. И мы можем прийти к моменту, когда даже маленький дождик будет создавать большие лужи. Если говорить об узле Попова — Павловский тракт, там давно назрела проблема, эти улицы серьёзно подтапливает».

Есть проблемы и на пр. Ленина, и на Красноармейском, отмечает руководитель ДСУ № 4. По его словам, там ливнёвки старые, трубы деформированы и забиты. «Такие трубы уже не выдерживают пиковых нагрузок», — подчёркивает Данилин.

Усугубляет проблему то, что в Барнауле за ливнёвками не ухаживают должным образом, указывает заместитель заведующего кафедрой Организации и безопасности движения АлтГТУ Сергей Павлов. По его словам, канализации в городе забиты песком, так как редко чистятся. А на тех участках, где пропускная способность ливнёвки и без того снижена, любые загрязнения приводят к затору.

Об этом же говорит и заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Алтайского Заксобрания Людмила Суслова. Она подчёркивает, что содержать ливнёвки нужно так же тщательно, как и обычные канализационные сети, потому что туда уходит большое количество грязи, песка и ила.

Затопленная улица в Барнауле / Фото: Barnaul22

Закатали в асфальт

Увеличивает нагрузку на изношенные ливнёвки Барнаула и асфальтовое покрытие, которого в городе становится всё больше. Это хорошо для туфелек и каблучков, но плохо для воды, которой теперь некуда уйти.

«Если раньше было больше газонов, которые впитывали воду, то сейчас у нас стало больше тротуаров, дорог и асфальтированной придомовой территории. Это вроде бы неплохо, но с точки зрения впитываемости воды ситуация явно ухудшилась. Дождь выпадает, он почти не впитывается и идёт по дорогам», — рассказывает Сергей Павлов.

Николай Данилин отмечает: чем больше территории города «закатали в асфальт», тем более развитой должна быть сеть ливнёвок. Иначе воде просто некуда деваться. И расширение даже одной дороги в таком случае может усугубить ситуацию.

«Например, ливневая канализация построена в 1970-е годы, когда дорога была двухполосная. Сейчас она стала трёхполосной, объём воды увеличился, и канализация уже может не справляться. Ведь ливнёвка была рассчитана на другие объёмы воды», — объясняет Данилин.

Лужи / Фото: amic.ru

Без единой системы

Кроме того, в новых кварталах города нет единой системы ливнёвок.

Да, их строят. Но пока они строятся разрозненными участками и не соединены друг с другом, рассказывает Николай Данилин. По отдельности же ливнёвки не работают так, как нужно.

«В новых кварталах город закладывает участки ливневой канализации, рабочие закапывают трубы, делают водосливы. Но до тех пор, пока участки не объединятся в единую систему и куда-то не будет организован слив, это не будет полноценной ливнёвкой», — объясняет директор ДСУ № 4.

Но то, что хотя бы такие участки канализации появляются в новых кварталах, — уже хорошо, говорит Николай Данилин.

Он указывает, что есть участки, на которых ливневая канализация отсутствует вовсе — например, на Змеиногорском тракте.

По мнению Людмилы Сусловой, необходим закон, который бы обязывал проектировать и строить дороги сразу с учётом ливневой канализации. И это помогло бы сберечь миллиарды рублей, которые тратят их на ремонт.

«Должен быть общий подход к строительству дорог. Начать нужно с того, чтобы при проектировании новых дорог изначально закладывать ливневые канализации. Если не уходит вода, грош цена такой дороге. Если вода никуда не стекает, она рано или поздно разобьёт асфальт. Поэтому устройство ливневой канализации должно сегодня встать во главу угла, иначе будем миллиарды тратить на строительство дорог», — говорит Людмила Суслова.

Как сильно вода вредит дорогам?

Сергей Павлов подчёркивает, что вода — это один из основных главных врагов дороги, особенно осенью или весной. Вода подмачивает дорожное полотно, говорит Николай Данилин. В итоге могут появиться просадки и промывы.

Летом ущерб ещё не такой критичный, объясняет он. Однако когда во время заморозков (поздней осенью или весной), вода быстро разрушает асфальт.

«Вода попадает в микротрещины и при замерзании расширяется, образуя разломы. Таким образом, срок службы дороги снижается в десятки раз», — отмечает директор ДСУ.

Без крупной сети ливнёвок дороги можно перестраивать вечность, говорит Людмила Суслова. В пример депутат приводит улицу Попова, которая часто разрушается из-за потопов. Но если один раз потратиться на ливнёвки, то это рано или поздно окупится, ведь на ремонт дорог в будущем придётся тратить меньше средств.

Лужи / Фото: amic.ru

Можно ли решить проблему?

Можно. Но для этого нужны большие деньги. Сейчас их нет, в один голос твердят эксперты. Николай Данилин вспоминает, что в прошлом году чиновники называли сумму в 4 млрд рублей. Но сейчас из-за подорожания стройматериалов она наверняка увеличилась, допускает руководитель ДСУ № 4.

Действующие национальные проекты решить проблему тоже не помогут. Например, по условиям нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), деньги выделяются только на ремонт дороги, и сделать ливнёвки на них нельзя.

При этом современная сеть ливневой канализации должна соответствовать требованиям экологической безопасности, напоминает барнаульский общественник Константин Емешин. То есть нужно устанавливать очистные сооружения, чтобы мусор с дорог не попадал в реки. А это всё значительно удорожает проект.

Поэтому помочь может только федеральное финансирование, говорит Николай Данилин.

По мнению Константина Емешина, городу нужно пытаться получить ещё один инфраструктурный кредит — теперь уже не на путепровод на Новом рынке, а на строительство ливнёвок.

Но сначала требуется создать проект ливневой канализации, на который тоже необходимо потратиться. Этот проект должен быть привязан к городскому генеральному плану, а он находится в подвешенном состоянии, объясняет Емешин.

Глава исполкома Народного фронта Сергей Войтюк отмечает, что Барнаул рано или поздно придёт к строительству современной сети ливневых канализаций, иначе город так и будет в дожди превращаться в «сибирскую Венецию». Николай Данилин согласен: другого выбора у Барнаула всё равно нет, ведь «город зонтиком не накроешь».

Последствия ливня в Барнауле 19 июня / Фото: Barnaul22

Где в Барнауле реконструировали ливнёвки и построили новые

Пока же городские власти пытаются своими силами решить проблему, делая ливнёвки поэтапно, в ходе реконструкции и капитального ремонта дорог. Так, в 2015 году ливневую канализацию построили на участке по ул. Пионеров — пр. Ленина — ул. Профинтерна, в 2017 году в рамках проекта «Барнаул — горнозаводской город» дорожники сделали ливнёвку по ул. Льва Толстого, ул. Мало-Тобольской, от пр. Социалистического до пр. Ленина, по пр. Ленина, от ул. Гоголя до локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод по ул. Чехова, 26. Общая стоимость работ тогда составила 396,2 млн рублей (275,7 млн рублей пришлось на очистные сооружения, а 120,4 млн рублей — на ливневую канализацию). В том же году сеть ливнёвок реконструировали на проспекте Красноармейском.

В 2018 году по проекту туркластера сети ливневой канализации общей протяжённостью 821,8 метра появились на улицах Гоголя, Пушкина и Ползунова. Работы обошлись городскому бюджету в 96,6 млн рублей.

Кроме того, дороги по ул. Балтийской (от ул. Попова до пр. Энергетиков, ул. Сергея Ускова), по ул. Солнечная Поляна (от ул. Жасминной до ул. Энтузиастов), по ул. Попова (от ул. Власихинской до ул. Трактовой) были построены уже с устройством сети ливневой канализации.

В 2022 году власти обещают рассмотреть вопрос ремонта ливнёвки по улицам Попова — Павловский тракт. А на 2023-2024 годы запланировано строительство ливневой канализации от проспекта Социалистического, ул. Пушкина до проспекта Красноармейского. Но на это требуются деньги из федерального бюджета. На работы необходимо 670,6 млн рублей, из которых 382 млн рублей — на очистные сооружения на проспекте Красноармейском.

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