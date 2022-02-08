Поджигателя часовни у подножия Белухи выпустили на свободу

“Шамана“, который поджёг церковь у подножия Белухи, выпустили из лечебницы. Об этом сообщает “КП на Алтае“.

Мужчина, только что оказавшийся за пределами больничных стен, вновь начал собирать туристические группы. “Шаман” предлагает туристам отработать дыхательные практики, наполнить тело “живительной энергией” и почистить его.

“Одна из практик — это капалабхати, огненное дыхание”, — написал он.

Жители села Тюнгур обеспокоены тем, что мужчина, который недавно закончил лечение, вновь пойдёт с людьми к горе.

Напомним, “шаман“ поджёг часовню у подножия Белухи в ночь с 12 на 13 июня. Суд приговорил его к принудительному лечению в психиатрической больнице.