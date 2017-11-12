Поехали: горнолыжный сезон стартовал в полюбившемся барнаульцам Шерегеше
Любители сноубордов и горных лыж делятся фотографиями со снежных склонов
Фото: instagram.com
Новый горнолыжный сезон стартовал в так полюбившемся барнаульцам кузбасском Шерегеше.
"Ну что, друзья, сезон открыт! Спасатели на месте, канатки запущены. Катать можно уже хоть сегодня. Добро пожаловать в Шерегеш!" - сообщается в паблике курорта в соцсети "ВКонтакте".
Лента в Instagram уже пополняется фотографиями со снежных склонов – кто-то докладывает своим друзьям о том, что уже успел протестировать свежий снег, а кто-то постит снимки в ожидании скорой поездки в зимнюю сказку.
Довольные снежные лица уже на склонах!!! Урррааа!❄️👏🏽🙌🏽 . 📸: @anastashat ✔️ Аеееее, открыли сезон😃 #sheregesh #геш #шерегеш #gesh #egerpub #egerpubsheregesh
Публикация от ❄WILD PUB SHEREGESH❄️ (@egerpub_sheregesh)
Здесь так красиво, я перестаю дышать . #снег #геш #шерегеш #шершавель #shereland #snow #gesh #geshgirls #maxbus #lordsoftheboards #открытиесезона #сноуборд #🏂 #snowboard #weekend #выходные #пухляк #roxy #letitsnow #счастьенезагорами #mountains #гора #зеленая #горы #❄ #ёлки #горнаякозочка
Публикация от Tatiana (@kurnaeva_tv)
Сезон открыт 🏂 ... Кто говорил, что снега нет - врал) он есть, и его хватает для катки. Но только аккуратной) Работал пока только Фристайл, но завтра обещают включить остальные подъемники! ... А самое главное - снег продолжает идти и не собирается останавливаться! Мы в раю ✨ #шерегеш #гештемада #геш #шория #сезоноткрыт #openseason #gesh #gsh #sheregesh #shoria
Публикация от Саша 🎀 (@suuper_s)
Геш гешик шерегеш🏂#energybus #energyubus42 #шерегеш #шерегеш2017
Публикация от Артём Чирюкин (@maxisontana)
Зима ❄️ Ой, осень же ещё .... Как же тут метёт, ребята! Снег в Шерегеше есть! ❄️#шерегеш #grelkabar #шерегеш2017 #сноуборд #снег #зима #ayshotel
Публикация от Света Токаренко (@svetatokarenko)
Наша бесстрашная банда 🤪 День второй начался с жуткой метели и ощущением,что тебя избили бордом 😅но продолжился офигительным подъемом в гору и не менее классным спуском🤩Собрав все сугробы в карманы, чуть не улетев в кювет и доехав до конца со сломаным креплением 👍🏼 Официально заявляю,что день удался 😁 #гештемада #шерегеш #путешественницаКсю
Публикация от Xenia Belyavtseva (@ksu__eva)
Я влюбляюсь в это место каждый раз снова и снова! Сколько это может продолжаться? До бесконечности долго! Из года в год, из сезона в сезон! Я люблю Шерегеш! #nicebus #sheregesh #gesh #гештемада #шерегеш #янабугелевырос #слабоумиеиотвага #лесянегомонная #ялюблюснег #snowboard #snow #mylove #winter #яжегид
Публикация от Олеська Толстикова (@toa_life)
Сезон открыли!) #шерегеш#шория #горнолыжныйкурорт
Публикация от Ольга (@olga_krikun)
#геш#шерегеш Геш не может не радовать он готов к встречи, ❄️❄️❄️❄️🗻 погода каааайфффф🙌🏼🏂✌🏻#snowboarding#snow#sportlife#sportgirl#движениежизнь#instagesh#exstreme#nevergiveup#геш#шерегеш#гештемада#соспортомпожизни#sheregesh#gesh#снег#горы#горывгеше#mountans#grelka#grelkabar
Публикация от Юлия, Russia, Siberia🇷🇺🌲❄️🐻 (@julchik_mylife)
Публикация от Денис (@rediskemerovo)
🏔 Шерегеш раскачивается. От первых фотокарточек чувствуется безумная энергетика радости, после томительного ожидания снега. Мега-круто. А ведь это еще совсем-совсем начало. Сезону быть, всем снег и много-много каталок. . 😙 Отмечайте нас на фото + @sheregesh.today. Лучшее будем публиковать и присыпать ленту инсты снегом. __ #geshtoday #шерегеш2017 #шерегеш #шория #снег #покатушки #шория2017 #вшерегеше #геш2017 #sheregesh #горнолыжныйкурорт #ski #snowboard #горные_лыжи.
Публикация от Шерегеш Today - путеводитель (@sheregesh.today)
Сезон открыт #шерегеш2017/2018 #шерегеш #геш Потерять доску и искать её в лесу в сугробах по шею - волшебно.
Публикация от Aleksey Smagin (@smaginaleksey)
Завтра в Геше запускают подъёмники. Снег уже тоже запустили. Запускай в свою жизнь настоящих людей. И комбо-ты счастлив👌🏻 Есть что-то, что помогает даже в те моменты, когда охото спрятаться в уголок и не видеть ничего и никогда🙃 Спасибо за тебя и за фото, @yatakvizhu.rf #maxbus #gesh #гештемада
Публикация от ✌🏻Lesya (@lusie_n)
Вчера утром ратраки вышли на склоны. Они готовят все трассы полностью кроме крутых участков. Сегодня 12 ноября "Каскад" запускает большую часть подъёмников. Вот список: ✅ БКД 39 ✅ БКД 40 ✅ Синий кресельный ✅ Зелёный кресельный ✅ "Доллар" ✅ "Булочка" Снега уже достаточно) скоро будем там 🔵Board'el Bus | Туры в Шерегеш Артём Лобачёв - +79640808000 Роман Шишлаков - +79130943730 либо по адресу: Красноармейский, 45 #boardel_bus #барнаул #бийск #алтай #шерегеш #sheregesh #авльман #сноуборд #лыжи #алтайскийкрай #турывгеш #турывшерегеш #шерегеш2017
Публикация от Туры в Шерегеш из Барнаула (@boardel_bus)
Публикация от @kristina_zya90
Публикация от Дима Койчев (@dimka_koi4ev99)
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Публикация от Alexey Kischenko (@alexeyksol)
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Публикация от perevozchik42 (@perevozchik42)
Фото от подписчика в нашей зимней мультибандане "Half Skull". А Вы уже открыли горнолыжный сезон? 😉 Наши мультибанданы - это стильная и экстремальная защита от ветра и холода. Несколько способов ношения. Ссылка на магазин в профиле ✌ #бандана #shieldarmor #сноуборд #мото #рыбалка #охота #спорт #велоспорт #стиль #охотники #рыбаки #мотоциклисты #лыжники #лыжи #горныелыжи #сноубордист #сноубординг #спортсмен #стиль #велосипед #снег #зима #шерегеш #абзаково #краснаяполяна
Публикация от Shield Armor (@shield.armor)