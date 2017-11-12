Год кролика

Поехали: горнолыжный сезон стартовал в полюбившемся барнаульцам Шерегеше

Любители сноубордов и горных лыж делятся фотографиями со снежных склонов

13 ноября 2017, 06:01

Фото: instagram.com

Новый горнолыжный сезон стартовал в так полюбившемся барнаульцам кузбасском Шерегеше.

"Ну что, друзья, сезон открыт! Спасатели на месте, канатки запущены. Катать можно уже хоть сегодня. Добро пожаловать в Шерегеш!" - сообщается в паблике курорта в соцсети "ВКонтакте".

Лента в Instagram уже пополняется фотографиями со снежных склонов – кто-то докладывает своим друзьям о том, что уже успел протестировать свежий снег, а кто-то постит снимки в ожидании скорой поездки в зимнюю сказку.

 

Геш гешик шерегеш🏂#energybus #energyubus42 #шерегеш #шерегеш2017

Публикация от Артём Чирюкин (@maxisontana)

 

Сезон открыли!) #шерегеш#шория #горнолыжныйкурорт

Публикация от Ольга (@olga_krikun)

 

#шерегеш#сезоноткрыт

Публикация от Денис (@rediskemerovo)

 

🏔 Шерегеш раскачивается. От первых фотокарточек чувствуется безумная энергетика радости, после томительного ожидания снега. Мега-круто. А ведь это еще совсем-совсем начало. Сезону быть, всем снег и много-много каталок. . 😙 Отмечайте нас на фото + @sheregesh.today. Лучшее будем публиковать и присыпать ленту инсты снегом. __ #geshtoday #шерегеш2017 #шерегеш #шория #снег #покатушки #шория2017 #вшерегеше #геш2017 #sheregesh #горнолыжныйкурорт #ski #snowboard #горные_лыжи.

Публикация от Шерегеш Today - путеводитель (@sheregesh.today)

 

Вчера утром ратраки вышли на склоны. Они готовят все трассы полностью кроме крутых участков. Сегодня 12 ноября "Каскад" запускает большую часть подъёмников. Вот список: ✅ БКД 39 ✅ БКД 40 ✅ Синий кресельный ✅ Зелёный кресельный ✅ "Доллар" ✅ "Булочка" Снега уже достаточно) скоро будем там 🔵Board'el Bus | Туры в Шерегеш Артём Лобачёв - +79640808000 Роман Шишлаков - +79130943730 либо по адресу: Красноармейский, 45 #boardel_bus #барнаул #бийск #алтай #шерегеш #sheregesh #авльман #сноуборд #лыжи #алтайскийкрай #турывгеш #турывшерегеш #шерегеш2017

Публикация от Туры в Шерегеш из Барнаула (@boardel_bus)

 

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Публикация от @kristina_zya90

 

#Шерегеш

Публикация от Дима Койчев (@dimka_koi4ev99)

 

#sheregesh #shereland #шерегеш #maxbusfamily🌄 #третийдень

Публикация от Alexey Kischenko (@alexeyksol)

 

Фото от подписчика в нашей зимней мультибандане "Half Skull". А Вы уже открыли горнолыжный сезон? 😉 Наши мультибанданы - это стильная и экстремальная защита от ветра и холода. Несколько способов ношения. Ссылка на магазин в профиле ✌ #бандана #shieldarmor #сноуборд #мото #рыбалка #охота #спорт #велоспорт #стиль #охотники #рыбаки #мотоциклисты #лыжники #лыжи #горныелыжи  #сноубордист #сноубординг #спортсмен #стиль #велосипед #снег #зима #шерегеш #абзаково #краснаяполяна

Публикация от Shield Armor (@shield.armor)

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