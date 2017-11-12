Поехали: горнолыжный сезон стартовал в полюбившемся барнаульцам Шерегеше

Фото: instagram.com

Новый горнолыжный сезон стартовал в так полюбившемся барнаульцам кузбасском Шерегеше.

"Ну что, друзья, сезон открыт! Спасатели на месте, канатки запущены. Катать можно уже хоть сегодня. Добро пожаловать в Шерегеш!" - сообщается в паблике курорта в соцсети "ВКонтакте".

Лента в Instagram уже пополняется фотографиями со снежных склонов – кто-то докладывает своим друзьям о том, что уже успел протестировать свежий снег, а кто-то постит снимки в ожидании скорой поездки в зимнюю сказку.

Геш гешик шерегеш🏂#energybus #energyubus42 #шерегеш #шерегеш2017 Публикация от Артём Чирюкин (@maxisontana) Ноя 11 2017 в 3:36 PST

Сезон открыли!) #шерегеш#шория #горнолыжныйкурорт Публикация от Ольга (@olga_krikun) Ноя 11 2017 в 2:17 PST

#геш#шерегеш Геш не может не радовать он готов к встречи, ❄️❄️❄️❄️🗻 погода каааайфффф🙌🏼🏂✌🏻#snowboarding#snow#sportlife#sportgirl#движениежизнь#instagesh#exstreme#nevergiveup#геш#шерегеш#гештемада#соспортомпожизни#sheregesh#gesh#снег#горы#горывгеше#mountans#grelka#grelkabar Публикация от Юлия, Russia, Siberia🇷🇺🌲❄️🐻 (@julchik_mylife) Ноя 11 2017 в 2:13 PST

#шерегеш#сезоноткрыт Публикация от Денис (@rediskemerovo) Ноя 11 2017 в 10:00 PST

Сезон открыт #шерегеш2017/2018 #шерегеш #геш Потерять доску и искать её в лесу в сугробах по шею - волшебно. Публикация от Aleksey Smagin (@smaginaleksey) Ноя 11 2017 в 10:16 PST

🌬 Публикация от @kristina_zya90 Ноя 11 2017 в 7:43 PST

#Шерегеш Публикация от Дима Койчев (@dimka_koi4ev99) Ноя 11 2017 в 10:47 PST