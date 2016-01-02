Похмелье: советы до и после

Был бы повод, а выпить найдется! Вот уж действительно правда жизни. Тем более когда повод – это Новый год. В этот праздник редко кто отказывает себе в бокале-другом. Но очень часто алкогольное празднование заканчивается похмельем. Предлагаем вам простые советы, как не заработать похмелье и как от него избавиться.





Фото: edimsovkusom.com

Чтобы не было похмелья:

Много пьете? Много ешьте, особенно жирной пищи и продуктов, насыщенных углеводами (макароны, рис, картофель).

Меньше сладкого – оно ускоряет всасывание алкоголя.

Делайте перерывы между бокалами длиннее.

Не смешивайте алкогольные напитки.

Водка реже вызывает похмелье, чем вино, шампанское или коктейль.



Как избавиться от похмелья:

Выспитесь, надо восстановить силы.

Пейте больше воды, ваш организм очень обезвожен. А еще лучше минеральной воды.

Не пейте алкоголь, даже пиво. Никакого "опохмелиться".

Выпейте пару таблеток Alka-Seltzer.

Ешьте бекон, в нем содержатся аминокислоты, которые помогают облегчить симптомы, вызванные алкоголем. Ешьте мед, овсяную кашу, рис, пасту, бананы, уху, борщ, лакрицу, артишоки, мускатный орех, устрицы, зелень – все это отлично выводит токсины.

Пейте молоко, рассол, соки (кроме апельсинового и грейпфрутового), мохито без алкоголя, мятный чай, настой из корицы, а также говяжий бульон.



Бананово-молочный коктейль: молоко – хороший сорбент, а бананы богаты полисахаридами и питательны, они придадут энергии.

Коктейль “Промывка для поросенка”: на дно стакана выжать сок дольки лимона, потом налить по полстакана сухого белого вина и газированной минералки. Выпить залпом.





Однако никогда не забывайте о чувстве меры при употреблении спиртного. Это, как показывает практика, лучшая защита от похмелья.