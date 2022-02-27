Общественники призвали власти Барнаула к диалогу из-за ремонта моста на Новом рынке

Масштабный ремонт путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка может осложнить работу ряда городских предприятий. На время реконструкции переправы проехать через железнодорожные пути можно будет только по проспекту Калинина, где организуют выделенные полосы для общественного транспорта. Рядом с путепроводом расположена узкая улица Аносова, где разрешат движение только для легкового транспорта. Из-за этого может встать работа специализированной похоронной службы Барнаула, и отправлять близких в последний путь станет дольше по времени. Об этом amic.ru рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

“Покойников возить на такси?”

Мэрия Барнаула пока до конца не утвердила схему движения общественного транспорта во время реконструкции путепроводов через железнодорожные пути. До 28 февраля в администрации краевой столицы принимают предложения экспертов и жителей по поводу того, как лучше передвигаться по Барнаулу из-за перекрытия путепровода. Как пояснил Сергей Войтюк, у предварительной схемы движения есть очевидный минус. Выделенные полосы для движения автобусов на улице Аносова от проспекта Ленина до проспекта Калинина слишком узкие. По мнению общественника, ездить по ним, кроме общественного транспорта, смогут только велосипедисты, школьные автобусы и легковые такси. Однако по адресу Аносова, 8, находится специализированная похоронная служба, и добраться туда на катафалках и больших автобусах будет невозможно по выделенной полосе.

“Заехать на её территорию можно только с Аносова. Что ж получается, покойников туда буду возить на такси?” — отметил Сергей Войтюк.

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“Призываем чиновников к диалогу”

Помимо решения проблемы с похоронной службой, в ОНФ также призвали городские власти обратить внимание на другие “узкие” места в данной части Барнаула. Прежде всего необходимо проверить все возможные варианты того, чтобы не перекрывать движение по проспекту Ленина. Для этого, считает Войтюк, можно использовать в качестве временной переправы пятипролётный путепровод, который находится ближе к ТРЦ “Пионер”. Сейчас мост не используется. Для того чтобы пустить по нему транспорт, необходимо несколько сотен миллионов рублей на реконструкцию.

“А когда всё закончится, Барнаул будет иметь два новых моста. Наши эксперты предлагают на отдельных участках организовать реверсивное движение. Призываем чиновников к диалогу”, — добавил Сергей Войтюк.

Ранее об идее пустить через пятипролётный путепровод общественный транспорт высказывался начальник “Алтайавтодора” Василий Мотуз. По его мнению, открытие временного проезда через ж/д пути помогло бы минимизировать транспортные проблемы города на время реконструкции путепровода. Однако в мэрии Барнаула заявили, что рассматривали такую возможность, но отказались из-за того, что реконструировать путепровод — очень дорого.

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Когда начнётся ремонт моста на Новом рынке?

Ремонт моста на Новом рынке начнётся в мае этого, а завершится в ноябре 2023 года. Путепровод был признан аварийным, на его восстановление в рамках инфраструктурного кредита выделено порядка 2 млрд рублей. Все потоки автомобилей перераспределят по проспектам Калинина и Строителей. Кроме того, в центре Барнаула временно перестанут курсировать троллейбусы, а трамваи будут доезжать только до Нового рынка. Для этого там построят разворотное кольцо. Также в центре краевой столицы сделают выделенные полосы для общественного транспорта. Завершить работы обещают к концу 2023 года.