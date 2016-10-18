Похороны Моторолы состоятся 19 октября

Похороны командира ополчения Донецкой народной республики Арсения Павлова, который также известен как Моторола, будет похоронен 19 октября. Погибшего в ходе теракта командира ополчения похоронят в Донецке с воинскими почестями.

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Напомним, Моторола погиб 16 октября. Ранения получили и другие жители дома в результате подрыва лифта. Власти ДНР обвинили в убийстве Павлова украинскую диверсионно-разведывательную группу. В медиапространстве Донбасса и Украины обсуждаются ещё несколько версий случившегося.

Отметим, что Павлов получил известность среди пользователей интернета по онлайн-трансляциям с мест боев в Донбассе.