Покалеченному барнаульскому коту установили протезы в Новосибирске

Специалисты новосибирской ветеринарной клиники «Бэст» установили пластмассовые лапки покалеченному коту из Барнаула. Об этом рассказали на странице клиники во «Вконтакте».

Волонтеры привезли искалеченное животное в одну из барнаульских клиник 9 июля. Животное назвали Валлаби, в честь кенгуру, потому что он передвигался на двух лапках.

Протезы, которые коту установил хирург Сергей Горшков, представляют собой внутрикостные титановые имплантаты, изготовленные с помощью 3D-печати с нанесением покрытия из кальций фосфата.

«Модернизированному» питомцу, который учится ходить на новых лапках, теперь ищут семью.