Покалеченному барнаульскому коту установили протезы в Новосибирске
Сейчас животное привыкает к новым лапкам, напечатанным на 3D-принтере
15 июля 2022, 08:48, Илья Звягинцев
Специалисты новосибирской ветеринарной клиники «Бэст» установили пластмассовые лапки покалеченному коту из Барнаула. Об этом рассказали на странице клиники во «Вконтакте».
Волонтеры привезли искалеченное животное в одну из барнаульских клиник 9 июля. Животное назвали Валлаби, в честь кенгуру, потому что он передвигался на двух лапках.
Протезы, которые коту установил хирург Сергей Горшков, представляют собой внутрикостные титановые имплантаты, изготовленные с помощью 3D-печати с нанесением покрытия из кальций фосфата.
«Модернизированному» питомцу, который учится ходить на новых лапках, теперь ищут семью.
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