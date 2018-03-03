Поклонская придумала название для российского боевого лазерного комплекса

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, о создании которого в России сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства в четверг объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

"Вчера во время [оглашения] послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил жителям России придумать названия для новейших систем вооружения", - сказала Поклонская ТАСС, напомнив, что затем на сайте Минобороны РФ был запущен сбор предложений по трем моделям оружия: боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату и крылатой ракете неограниченной дальности полета.

"Предложение по ракете внесглава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: дать [ей] название "Пальмира" в память о наших летчиках", - отметила парламентарий. "В свою очередь, я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату - название "Севастополь" в память об историческом событии воссоединения русских земель современного периода", - заявила она.