Поклонская сообщила о замироточившем бюсте Николая II в Крыму

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Депутат Госдумы России от партии "Единая Россия", бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст императора Николая II. Об этом сообщает сайт газеты "Известия".

Эту новость депутату рассказали коллеги из Крыма, которые сейчас ухаживают за часовней, где установлен этот бюст.

"Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто", — сказала Поклонская.

По ее словам, к этому бюсту начали приезжать люди с больными детьми. Все они ждут исцеления.

Смотритель часовни рассказал "Лайфу", что бюст начал мироточить с 1 на 2 марта. Кроме бюста мироточат еще четыре иконы. Все произведения в масле.