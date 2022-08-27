Покупать будет проще: эксперт объяснил послабления ЦБ по обращению валюты

После введения послаблений Центробанком (ЦБ) россиянам станет проще покупать доллары и евро. Как сообщает «Лента.ру», такое мнение высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«По идее должно стать проще. После введённых ограничений, а затем послаблений, которые сделал Центральный банк в начале апреля, можно было покупать только ту валюту, которая поступила от физлиц в банки после 9 апреля. Новое смягчение должно привести к тому, что коммерческие банки могут продавать валюту не только из этих ресурсов», — объяснил Григорьев.

Напомним, что 27 августа Банк России разрешил финансовым организациям продавать валюту, поступившую в кассу после 9 апреля не только от физических лиц, но и из других источников.