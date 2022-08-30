Покупательница в ТВК «Гранд Арена» выиграла полмиллиона рублей

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена» подвёл итоги розыгрыша, главный приз которого — чек на полмиллиона рублей. Два месяца барнаульцы, мечтающие о ремонте, совершали покупки в отделах ТРЦ и сбрасывали чеки об оплате в специальный ящик. Среди них случайным образом выбрали победителя — им стала жительница Барнаула Инга Ретивых.

«Мы ремонт делаем, и в „Гранд Арене“ свет покупали несколько раз, несколько чеков было. А сегодня я даже забыла, что нужно приехать на розыгрыш. Удивительно просто», — рассказала победительница.

Фото: ТВК «Гранд Арена»

Кроме главного приза, участники розыгрыша могли выиграть около 60 подарков от партнёров акции.

«Мы предоставляли настольную лампу на розыгрыш, она современная и красивая. Нам нужно было поддержать торговый центр в плане развития: чем больше участников, тем больше призов, тем больше людей мы можем привлечь», — рассказал сотрудник студии света Lucisso Александр Шпигальский.

Для участников подготовили развлекательную программу. Так, дизайнер Марина Шляхова выступила с мастер-классом, на котором рассказала о трендах и модных направлениях дизайна интерьера в 2022 и 2023 году. Она показала свои проекты, где использовали мебель, декор и отделочные материалы, представленные в отделах ТВК «Гранд Арена».

Также гости ТВК активно участвовали в мастер-классе по созданию флип-флоп (техника, похожая на трафарет) картин. Мероприятие сопровождала живая музыка от лаундж-проекта «Альянс».

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Барнаул, Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00-20:00

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