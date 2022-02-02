Полицейские без прививки от коронавируса в России не смогут получить повышение или премию

В документе, который устанавливает это правило, сказано, что без вакцинации правоохранители не могут полноценно работать

2 февраля 2022, 05:24

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал документ, согласно которому непривитые полицейские в России не смогут продвигаться по службе. Подлинность этого письма агентству РИА Новости подтвердил источник в правоохранительных органах.

Учитывать наличие прививки у полицейских будут при рассмотрении вопроса о повышении в должности, о включении в кадровый резерв и о начислении премии.

В документе сказано, что решение было принято в частности из-за распространения в России “омикрон”-штамма.

Наличие прививки при рассмотрении вышеуказанных вопросов будет рассматриваться потому, что её отсутствие “негативно влияет на выполнение должностных обязанностей”.

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