Полицейские без прививки от коронавируса в России не смогут получить повышение или премию
В документе, который устанавливает это правило, сказано, что без вакцинации правоохранители не могут полноценно работать
Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал документ, согласно которому непривитые полицейские в России не смогут продвигаться по службе. Подлинность этого письма агентству РИА Новости подтвердил источник в правоохранительных органах.
Учитывать наличие прививки у полицейских будут при рассмотрении вопроса о повышении в должности, о включении в кадровый резерв и о начислении премии.
В документе сказано, что решение было принято в частности из-за распространения в России “омикрон”-штамма.
Наличие прививки при рассмотрении вышеуказанных вопросов будет рассматриваться потому, что её отсутствие “негативно влияет на выполнение должностных обязанностей”.