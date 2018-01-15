Полицейские Екатеринбурга задержали серийного маньяка, орудовавшего 22 года

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Правоохранители Свердловской области задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в серии изнасилований. Об этом пишет Life со ссылкой на представителей регионального СУ СК.

По предварительным данным, основная часть преступлений была совершена в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

Следствие установило, что указанные тяжкие и особо тяжкие преступления совершены в декабре 1992 года, а затем в период с декабря 2009 года по сентябрь 2014 года на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов города.

По данным следователей, нападая на своих жертв, маньяк грабил их и совершал преступления сексуального характера. Нередко он угрожал жертвам убийством. В 1992 году он напал на 15-летнюю девушку. Также сообщается, что он убил одну из жертв.

"В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться", — цитирует издание сообщение.

Предполагаемого насильника задержали 11 января в городе Полевском Свердловской области. Это был 48-летний местный житель, который ранее был осужден за совершение убийства, ряда изнасилований и ряда разбойных нападений на 15 лет лишения свободы. Мужчина не имел официальной работы и места жительства.