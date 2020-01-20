Полицейские начали использовать систему распознавания лиц

Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способно искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.

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По их информации, программу используют не менее 600 полицейских департаментов США. Доступ к ресурсу обошелся каждому из них в две тысячи долларов.

В перспективе Clearview сможет работать в связке с очками дополненной реальности, распознавая лица подозреваемых, которые попадают в обзор полицейского.

Ранее появилась информация, что полицейских Москвы по заказу мэрии оснастят очками дополненной реальности с функцией распознавания лиц.

Разработкой технологии для правоохранительных органов занимается компания Ntechlab, уже продемонстрировавшая аналогичную технику на отраслевом форуме "Технологии безопасности" в российской столице.