Полицейские в Бийске сводили подростков в православный храм

Инспекторы по делам несовершеннолетних в Бийске сводили подростков в Успенский кафедральный собор, рассказали в МВД.

Первым делом школьников отвели в трапезную, где угостили согревающими напитками и сладостями. Отец Даниил во время чаепития рассказал о том, как живут священнослужители, каковы основные таинства церкви, а также объяснил, что такое молитва и зачем люди молятся.

Продолжилась экскурсия в соборе, где на понятном для подростков языке священнослужитель рассказал им о канонах церкви.

"Вместо предполагаемых тридцати минут экскурсия продлилась почти два часа. Молодые люди с большим вниманием слушали священника, задавали множество вопросов, ни один из которых не остался без ответа", – дополнили в ведомстве.