Полицейские в Татарстане заставили водителя раздеться догола

В Татарстане полицейские после перепалки с водителем заставили его раздеться прямо на посту ДПС, расспрашивая мужчину, где он купил одежду. Позже ситуацией заинтересовались журналисты федерального канала, однако они были вынуждены вернуться обратно, удалив все записи с камер. В МВД по Татарстану мужчине ответили, что каких-либо нарушений в поведении правоохранителей выявлено не было. Следственный комитет решил провести в отношении полицейских доследственную проверку, пишет "Газета.Ru".

Житель Набережных Челнов Валентин Куликов ехал с женой Ириной, когда его остановили на посту ДПС "Тула-1", который расположен на 1039 км трассы М-7 "Волга". Смонтированную 47-минутную запись с видеорегистратора и видеокамеры Куликов разместил на своем канале на Youtube. В общей сложности, по словам мужчины, на посту он провел 2,5 часа.

Все началось с того, что сотрудник ГИБДД потребовал предоставить документы. Куликов решил узнать причину и цель остановки, на что гаишник отвечает: "Проверка документов".

Согласно п. 106 нового Административного регламента ГИБДД, вступившему в силу 20 октября 2017 года, основаниями для остановки ТС являются: выявление признаков нарушения правил дорожного движения, наличие ориентировок либо данных, указывающих на причастность водителя к совершению ДТП, преступления или административного нарушения, проведение мероприятий по предупреждению ДТП, а также установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области безопасности дорожного движения. При этом пункт 84.13, подразумевающий основание "проверка документов на право управление и пользование ТС, а также на сам автомобиль и груз" был в прошлой редакции документа, но в новой версии его уже нет.

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После того, как Куликов называет пункты административного регламента, которым должны следовать инспекторы при остановке водителя, полицейский просит своего коллегу остановить двух понятых.

Один из полицейских просит мужчину пройти в пост, но тот отказывается идти куда-либо. Тогда правоохранитель берет его за руку и говорит, что сейчас будет применять силу. Куликов заявляет, что это "конфликтная ситуация и следует вызвать для разбирательства ответственное должностное лицо".

После примерно получасовой перепалки полицейские приступили к осмотру автомобиля. После дошло дело и до досмотра водителя. При этом, как отмечается, его попросили снять куртку, обувь, прощупали карманы, попросили спустить штаны и снять трусы. После начали спрашивать у водителя в каком магазине тот покупал одежду и есть ли у него с собой чеки, которые необходимо предоставить. Подозрения объяснили тем, что в ориентировке есть краденные вещи.

После произошедшего мужчина направил жалобы на сотрудников ГИБДД за унижение его человеческого достоинства в прокуратуру и местное МВД. В ответ на это Куликова отвезли в суд, где он был признан виновным в "Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции", и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Данное постановление было обжаловано в Верховном суде Республики Татарстан, однако там оставили решение Набережночелнинского городского суда без изменений. Так что мужчине пришлось еще и провести неделю в спецприемнике.

По словам Куликова, после того как вся ситуация стала достоянием общественности, в органы поступило более 500 заявлений и жалоб на раздевание при личном досмотре. В отношении же своих сотрудников ГИБДД вину не признало, и, по информации мужчины, никто из них наказан не был.