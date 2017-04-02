Полицейские задержали более 40 участников "прогулки оппозиции" в Москве

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Стражи порядка задержали свыше 40 человек на несанкционированной акции протеста на Триумфальной площади в российской столице, сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, подавляющее большинство задержанных - представители националистических организаций и группировок. Также отмечается, что среди тех, кого посадили в полицейские автобусы, есть несовершеннолетние.

В пресс-релизе столичной полиции говорится о задержании 29 человек "за нарушения общественного порядка". В сообщении говорится, что их доставили в территориальные подразделения полиции, где в отношении задержанных будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

"Коммерсант" передает, что акция началась в 12:00 по московскому времени. К этому времени на площади собралось несколько десятков журналистов и ряд активистов. В центре Москвы с утра усилили меры безопасности: правоохранители установили ограждения на Манежной площади и у Исторического музея, а у метро дежурили полицейские и бойцы ОМОНа и Росгвардии.

Издание отмечает, что 31 марта стражи порядка предостерегли граждан от участия в несанкционированной акции на Красной площади в Москве 2 апреля. О негативных последствиях участия в подобных акциях также напомнила Генпрокуратура РФ.