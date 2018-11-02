Полицейским в Уфе грозит до 10 лет за изнасилование коллеги

Кировский районный суд в Уфе в пятницу арестовал бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании коллеги. Следствие просило арестовать 50-летнего экс-главу ОМВД России по Кармаскалинскому району полковника Салавата Галиева, 34-летнего экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майора Павла Яромчука и 51-летнего полковника, экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО, пишет LIFE.

Новости

Общество Суд арестовал всех трех фигурантов дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Следственный комитет по Башкирии совместно с оперативниками Главного управления собственной безопасности МВД РФ продолжает выяснять все обстоятельства преступления. Собеседники Лайфа в МВД говорят, что, если бы отцом изнасилованной девушки не оказался влиятельный силовик, уголовное дело могли замять.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года в кабинете начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука отмечали возвращение из отпуска его начальника — полковника Эдуарда Матвеева.

"Сообразили "на троих". Матвеев позвал своего коллегу — начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району полковника Салавата Галиева. Ближе к десяти часам вечера майор Яромчук пригласил в кабинет 23-летнюю Яну (имя изменено), работавшую в отделе дознавателем", — рассказывают порталу в СК РФ.

Во время застолья что-то пошло не так. По данным следствия, ближе к полуночи офицеры крепко выпили и стали приставать к Яне. По предварительной информации, они избили ее и всю ночь насиловали.

Утром 30 октября 2018 года Яна написала заявление в СК РФ по Республике Башкортостан.

"Девушка сняла побои и прошла все необходимые экспертизы. Сейчас с ней работают психологи, ей предоставлена охрана. Тем временем следователи уже провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах задержанных экс-полицейских", — рассказал источник портала в правоохранительных органах Башкортостана.

Глава МВД Башкирии генерал-майор полиции Роман Деев своим приказом уволил из органов внутренних дел трёх офицеров, подозреваемых в изнасиловании. Как говорится в документе, "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. За это полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным портала, расследование против Салавата Галиева, Павла Яромчука и Эдуарда Матвеева пытались "замять" их высокопоставленные покровители из МВД Башкортостана.

"Расследование и возбуждение уголовного дела в отношении офицеров стало возможно благодаря тому, что отцом жертвы оказался заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник Ирек Сагитов", — рассказывает он.

По словам собеседника портала из МВД РФ, полковник Ирек Сагитов — личность легендарная не только в Башкортостане, но и среди силовиков во всем министерстве и Росгвардии.

"Полковник более десяти лет командовал республиканским ОМОНом, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, имеет правительственные награды", — рассказывает собеседник портала в МВД РФ.

В 2013 году он настоял, чтобы по окончании школы его дочь поступила в Университет МВД РФ и продолжила династию. И летом 2018 года, после окончания университета, получив диплом юриста и лейтенантские погоны, Яна пришла работать дознавателем в ОМВД РФ по Уфимскому району города Уфы.