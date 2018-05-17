Полиция: новосибирский таксист жестоко избил знакомую и ошпарил ее кипятком

Жителя Новосибирска подозревают в том, что он облил кипятком свою знакомую, избил ее, а после вызвал медиков, которым была рассказана иная история произошедшего, сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

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В воскресенье, 13 мая, в областную клиническую больницу была доставлена 35-летняя женщина, у которой были диагностированы ожоги головы, туловища и нижних конечностей 2-й и 3-й степени. При этом врачам было сообщено о случайном получении ожогов после опрокидывания кипящего чайника.

Однако при дальнейшем обследовании у женщины были обнаружены переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Информация была передана в полицию.

В ходе проверки было установлено, что к совершению преступления причастен 42-летний житель Новосибирска, ранее судимый за кражу и работающий водителем такси.

"Подозреваемый и потерпевшая были близко знакомы и периодически встречались. 12 мая они находились в квартире потерпевшей. Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, злоумышленник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал скорую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прибывшим врачам ни таксист, ни его знакомая не сообщили о случившемся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он помещен в изолятор временного содержания. По имеющимся сведениям, подозреваемый ранее неоднократно наносил женщине побои, однако в полицию она не обращалась.