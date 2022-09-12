Полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что полиция проверяет один из её каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Как сообщает РБК, предположительно, причиной могло стать интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, совершившей каминг-аут.

Видео ранее было опубликовано на YouTube-канале Собчак. По её словам, жалобу написал некий «очень бдительный и очень разгневанный гражданин».

«Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьёзные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет... Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят», — заявила она.

Собчак добавила, что в начале интервью было указано, что оно предназначено для просмотра только лицами старше 18 лет.