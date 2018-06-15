Полиция разогнала акцию "зооэкстремистов" за несколько дней до ее начала
Зоозащитникам пригрозили ответственностью за экстремистскую деятельность, если те выйдут на улицу с мягкими игрушками
В Екатеринбурге сотрудники полиции не дали состояться мероприятию всероссийского движения "Россия за защиту животных", сообщает URA.RU.
Зоозащитники хотели выйти на площадь с игрушками животных в знак протеста против массового отлова собак перед чемпионатом мира по футболу.
"К участникам домой приехали сотрудники полиции. Со всеми провели профилактические беседы и попросили написать расписки "об отказе от экстремистской деятельности". Пригрозили попаданием в "списки особого контроля", что бы это ни значило", - рассказала один из организаторов несостоявшегося мероприятия Ольга Черкезова.
В свердловской полиции комментировать ситуацию по телефону отказались, сказав, что все ответы будут после после получения официального письменного запроса от СМИ.