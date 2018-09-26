Полиция Швейцарии увидела в Абрамовиче угрозу для безопасности страны

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Бизнесмену Роману Абрамовичу отказались выдать вид на жительство в Швейцарии, так как федеральная полиция считает его угрозой репутации и безопасности страны. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на газету Tages Anzeiger,.

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В полиции на запрос миграционной службы заявили, что господина Абрамовича подозревают "в отмывании денег и контактах с криминальными структурами". При этом в швейцарском ведомстве не исключают, что активы бизнесмена в стране "имеют частично нелегальное происхождение".

Издание напоминает, что в мае медиахолдинг Tamedia в Швейцарии успешно оспорил в суде наложенный по просьбе Абрамовича запрет на публикацию информации о причинах, по которым ему отказали в виде на жительство в Швейцарии.

Юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл сообщил, что данные опубликовали "в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации". Он подчеркнул, что представители Абрамовича "собираются добиться возбуждения уголовного дела против людей, распространивших информацию". Гласл добавил, что предположения о связи Абрамовича с отмыванием денег или контактах с преступниками "являются абсолютно ложными".

В апреле этого года у Абрамовича истекла британская виза. Для выдачи новой, по словам английских СМИ, местные власти потребовали у бизнесмена объяснить происхождение его состояния. Источник в окружении Абрамовича, однако, не подтвердил данную информацию. 28 мая российский бизнесмен получил израильский паспорт. В начале июня он отозвал заявку на получение новой визы.