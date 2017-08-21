Полиция возбудила дело в связи с пожаром в Ростове

Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в жилом секторе в Ростове-на-Дону по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

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"В настоящее время сотрудниками отдела полиции номер 7 УМВД России по Ростову-на-Дону по факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа. Всего от пожара пострадало 120 строений, в том числе 98 жилых.

Прокуратура также начала проверку в связи с крупнейшим пожаром. В ведомстве услышали тех, кто говорил, что пожар - не случайность.

"Прокурор области Юрий Баранов поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону прокурору города", - сообщают в прокуратуре.

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Очевидец Нина Панарина рассказала в паблике "Ростов Главный": "Гореть начало в 9-10 утра. Пожарным начали звонить, но они не приезжали, так как все машины были на тушении в области. Примерно в 12:30 было шесть машин, но они не справлялись. Долго не было помощи. Вечером подключились вертолеты, летали четыре машины и приехали еще пожарники. Сейчас (22:10) все оцеплено солдатами".

Также очевидцы сообщили о гибели человека при пожаре. Пожилой инвалид заживо сгорел в своем доме, заявили жители сгоревших домов. Погорельцы уверены, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Местные жители предлагают и свои варианты решения проблемы. Так, один из них пишет: "На мой взгляд, единственно правильным решением власти - и областной, и городской - было бы немедленно (да прям завтра до обеда) изготовить Постановление (эдакий мораторий), запрещающее ЛЮБОЕ строительство (и жилищное, и коммерческое), кроме индивидуального, на местах-погорельцах, запрещающее выдавать ЛЮБЫЕ разрешения на строительство в подобных сгоревших кварталах. Это мировая практика борьбы с бандитским, неуправляемым, кровавым застройщиком".