Полиция задержала мужчину, который нарисовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича

Полиция нашла человека, который пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича. Полотно испортили прямо посреди “Ельцин Центра”, где оно находилось с 5 ноября.

Инцидент произошёл в середине января. Мужчина подошёл к картине “Три фигуры“ Анны Лепорской, достал шариковую ручку и внёс в полотно свои правки. Двум фигурам он пририсовал глаза, после чего спокойно ушёл.

Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело, несмотря на то, что работа стоит 75 миллионов рублей.

Теперь правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и отыскали вандала. Как сообщает Mash, с полицией любитель искусства ведёт себя агрессивно.