Политик, повлиявший на ход истории: Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Горбачёва

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким первого президента СССР Михаила Горбачёва. Полный текст опубликован на сайте Кремля.

«Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — заявил глава государства.

Путин также особенно отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую Горбачёв вёл в последние годы.

«Ещё раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», — говорится в телеграмме.

Новости

Общество «Все познается со временем»: алтайские политики о том, чем им запомнился Михаил Горбачев

Напомним, что вечером 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался последний руководитель СССР Михаил Горбачёв.

Amic.ru поговорил с известными алтайскими политиками и узнал, чем им запомнился последний генсек СССР. Большинство сошлось в одном: Михаил Горбачёв был противоречивой, но знаковой фигурой в истории нашей страны.