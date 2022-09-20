Политики, чиновники, артисты и космонавты получают самую большую пенсию в России

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о том, кто в России получает самую большую пенсию. По словам специалиста, окончательный размер пенсии будет зависеть от множества различных факторов.

В интервью агентству «Прайм» Григорьева отметила, что в рейтингах Росстата размеры выплат могут варьироваться даже в одном регионе, а по разным регионам картина может меняться ещё сильнее.

По данным на 1 января 2022 года, самая большая пенсия была в Чукотском АО — 27 842 рубля.

Самая маленькая пенсия была зафиксирована в Дагестане — 12 627 рублей.

Также эксперт рассказала о представителях профессий, которые получают «сверхвысокие» пенсии. В этот список входят политики, чиновники, артисты и космонавты. Последние могут получать до 400 тысяч рублей в месяц.