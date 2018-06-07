Полковнику Захарченко могут вернуть 9 млрд рублей

Постановление о признании этих денег вещдоками было отменено

7 июня 2018, 12:22

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко попросил суд отменить решение об изъятии имущества в доход государства, так как оно перестало быть вещественным доказательством, сообщает "BFM.RU".

Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко

Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко

Захарченко просит пересмотреть дело об изъятии у него средств и имущества на 9 млрд рублей. Оказывается, эти деньги еще в прошлом году перестали быть вещественным доказательством, а значит, по закону их нужно вернуть тому, у кого их изъяли.

Захарченко постоянно заявлял, что ничего не знает о происхождении этой наличности. В конце прошлого года по иску прокуратуры все имущество полковника обратили в доход государства. Это не только наличные на 8 млрд, но и золотой слиток, квартиры, автомобили, машино-места и прочее - всего еще на миллиард.

Теперь выясняется, что богатство полковника МВД не является вещественным доказательством, о чем сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

"Та шумиха, которая была вокруг так называемых ярдов полковника Захарченко, оказалась пустышкой. Никаких доказательств того, что он имеет к этим деньгам (причастность), добыто не было. Соответственно, постановление о признании этих денег вещдоками было отменено", - заявил Горбатенко.

Адвокат добавил, что постановление отменило руководство Следственного комитета: "Дмитрий поинтересовался у следствия, в каком статусе находятся данные денежные средства, и его уведомили, что денежные средства вещдоком по уголовному делу не являются".

Причем Горбатенко уверяет, что постановление Следственного комитета датировано началом сентября прошлого года. А государство забрало денежные средства только через три месяца.

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