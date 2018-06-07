Полковнику Захарченко могут вернуть 9 млрд рублей

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко попросил суд отменить решение об изъятии имущества в доход государства, так как оно перестало быть вещественным доказательством, сообщает "BFM.RU".

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Общество Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко

Захарченко просит пересмотреть дело об изъятии у него средств и имущества на 9 млрд рублей. Оказывается, эти деньги еще в прошлом году перестали быть вещественным доказательством, а значит, по закону их нужно вернуть тому, у кого их изъяли.

Захарченко постоянно заявлял, что ничего не знает о происхождении этой наличности. В конце прошлого года по иску прокуратуры все имущество полковника обратили в доход государства. Это не только наличные на 8 млрд, но и золотой слиток, квартиры, автомобили, машино-места и прочее - всего еще на миллиард.

Теперь выясняется, что богатство полковника МВД не является вещественным доказательством, о чем сообщил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

"Та шумиха, которая была вокруг так называемых ярдов полковника Захарченко, оказалась пустышкой. Никаких доказательств того, что он имеет к этим деньгам (причастность), добыто не было. Соответственно, постановление о признании этих денег вещдоками было отменено", - заявил Горбатенко.

Адвокат добавил, что постановление отменило руководство Следственного комитета: "Дмитрий поинтересовался у следствия, в каком статусе находятся данные денежные средства, и его уведомили, что денежные средства вещдоком по уголовному делу не являются".

Причем Горбатенко уверяет, что постановление Следственного комитета датировано началом сентября прошлого года. А государство забрало денежные средства только через три месяца.