Полная стоимость ипотеки в России резко упала

Полная стоимость ипотеки в России в январе резко снизилась до 9,2%, однако скоро этот тренд развернётся и показатель может достичь 15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, этот показатель в январе снизился на 3,8 п.п. — до 9,2%. Месяцем ранее полная стоимость ипотечного кредита в России составляла 13%, что было максимумом с 2015 года.

Как пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин, снижение ПСК по ипотеке в январе нынешнего года по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано, в первую очередь, с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне.

«Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок», — пояснил специалист.

При этом другим драйвером снижения показателя стали программы субсидирования и поддержки ипотечного кредитования. Лагуткин предположил, что, вероятно, падение в январе — это временный фактор, который будет нивелирован в ближайшем будущем.