Половина хабаровских туристов вернулась с китайского Хайнаня домой

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Свыше 80 хабаровских туристов, которые несколько дней ждали вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись домой в воскресенье, 16 декабря, рейсом компании "ИрАэро" через Москву. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на представительство авиакомпании.

"Самолет приземлился в Хабаровске. Часть туристов продолжат дальнейший путь во Владивосток", — цитирует агентство собеседника.

При этом на острове, предварительно, могут оставаться еще свыше 80 хабаровских путешественников. В воскресенье губернатор региона Сергей Фургал провел экстренное совещание, на котором было решено задействовать для перевозки туристов дальневосточную авиакомпанию "Аврора".

Сейчас решаются вопросы, связанные с доставкой остающихся на Хайнане туристов в Хабаровск.