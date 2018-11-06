Половина предпенсионеров не видит возможность реализовать себя в России

Почти половина (47,4%) россиян в возрасте от 55 до 65 лет заявили, что не видят возможностей для самореализации и достижения желаемого уровня жизни, передает ТАСС со ссылкой на исследование института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

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У респондентов спрашивали о самореализации "в широком смысле", в том числе чтобы выяснить, какие возможности россияне видят для того, чтобы получить желаемый уровень жизни.

47,4% опрошенных в возрасте 55-65 лет заявили, что возможности для самореализации у них "скорее отсутствуют".

Такой же ответ дали 42,2% респондентов в возрасте 45-54 лет.

Возможностей для самореализации не увидели также 23,3% граждан в возрасте 25-34 года.

Авторы опроса подчеркнули, что число тех, кто видит возможности для самореализации, снижается примерно на 10% вместе с переходом в следующую возрастную группу.