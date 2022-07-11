Получение российского гражданства упростили для жителей ДНР, ЛНР и Украины

Президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства для жителей Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе.

Ранее Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.