Получение российского гражданства упростили для жителей ДНР, ЛНР и Украины
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
11 июля 2022, 20:15, Никита Черников
Президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства для жителей Украины, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе.
Ранее Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.
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