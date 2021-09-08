Получила повышение. Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера "Матч ТВ"

Тина Канделаки оставила пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Её назначили заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа". Отмечается, что Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга "ГПМ Матч" и будет курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и ряда других.

Она также будет работать над запуском информационного агентства "Матч", которое анонсировали ранее.

Генеральным продюсером "Матч ТВ" станет Александр Тащин. Ранее он занимал должность главного редактора телеканала.

Канделаки трудилась на "Матч ТВ" с момента создания канала.