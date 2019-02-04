Пользователей WhatsApp будут распознавать по отпечаткам и лицам

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp предлагают владельцам гаджетов от Apple дополнительные функции защиты, сообщает РИА "Новости".

Им предлагается обезопасить свои сообщения от любопытных глаз даже тех, кому удалось обойти блокировку смартфона.

Для этого ввели вход в приложение с помощью Touch ID или Face ID. Эти системы дают разрешение на вход в учетную запись только после проверки отпечатков пальцев или лица.

Как подключить дополнительную защиту, объясняется в описании новой версии мессенджера в App Store: "Нажмите "Настройки" —> "Учетная запись" —> "Конфиденциальность" —> и включите блокировку экрана".