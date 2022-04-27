Пользователи техники Apple подали в суд на компанию из-за неработающего приложения

20 пользователей техники Apple подали коллективный иск в суд из-за неработающего приложения Apple Pay. Об этом сообщает «Коммерсант».

Потребители требуют компенсации морального вреда, который они оценили в 10 тысяч рублей для каждого истца. Кроме того, они считают, что на товары компании должна быть «соразмерно снижена стоимость», из-за того что на них не работает Apple Pay.

Мнения юристов, опрошенных изданием, по поводу вероятности победы в суде разделились. Одни считают, что компания Apple никогда не гарантировала повсеместную работу своей платёжной системы. Другие юристы полагают, что Apple Pay является частью товаров компании и их стоимости, а также что суды сейчас зачастую принимают решения не в пользу уходящих из страны компаний.

Ранее сообщалось, что российские пользователи Netflix также подали коллективный иск к сервису. Подписчики хотят отсудить у компании 60 млн рублей за уход с российского рынка.

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Общество Российские пользователи Netflix подали коллективный иск к сервису