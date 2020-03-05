Пользователи интернета стали активно интересоваться порно с коронавирусом

Пользователи интернета начали интересоваться порно с коронавирусом. Причем ролики на эту тему также стали активно публиковать на порносайтах, сообщает издание Vice.

Например, поисковая выдача Pornhub по запросу "coronavirus" предлагает больше 100 порнороликов. В одном видео два зараженных коронавирусом пациента занимаются сексом в палате во время карантина. В другом – женщина согласилась предоставить сексуальные услуги в обмен на лекарство от китайского вируса.

Однако многие ролики не имеют прямого отношения к заболеванию: авторы используют это слово, чтобы привлечь внимание зрителей.