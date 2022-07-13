Пользователи социальных сетей взбесились, когда увидели трейлер фильма «Брат 3»
Короткий видеоролик, опубликованный авторами картины, не просто не понравился зрителям, а вывел их из себя
14 июля 2022, 06:55, Илья Звягинцев
В социальных сетях опубликовали трейлер фильма «Брат 3», который снимает режиссер Валерий Переверзев. Реакция зрителей получилась однозначной и совсем нелестной.
Судя по всему, лента никак не будет связана с предыдущими фильмами серии «Брат», которые снимал Алексей Балабанов.
Пользователи, которые посмотрели трейлер, отметили его «комичность и нелепость».
Большинство комментаторов обрушились с критикой на авторов картины и обвинили их в попытке «станцевать на костях» Балабанова и Бодрова.
«Понятно, даже время тратить не буду на просмотр этого «шедевра», — написал один из комментаторов.
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