Пользователи социальных сетей взбесились, когда увидели трейлер фильма «Брат 3»

В социальных сетях опубликовали трейлер фильма «Брат 3», который снимает режиссер Валерий Переверзев. Реакция зрителей получилась однозначной и совсем нелестной.

Судя по всему, лента никак не будет связана с предыдущими фильмами серии «Брат», которые снимал Алексей Балабанов.

Пользователи, которые посмотрели трейлер, отметили его «комичность и нелепость».

Большинство комментаторов обрушились с критикой на авторов картины и обвинили их в попытке «станцевать на костях» Балабанова и Бодрова.