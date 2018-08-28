Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

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Сбой в работе соцсети Instagram наблюдается в крупных городах Америки и Европы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что сбой произошел в понедельник, 27 августа. Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж, Барселона, Лондон, Берлин. При этом сбои в работе Instagram произошли также и в России.

Сообщается, что 59% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 16% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.