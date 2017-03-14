Пользователям "Вконтакте" смогут создавать маски на фото

Пользователи соцсети "ВКонтакте" получат возможность создавать маски для себя и других. Опция станет доступной в следующем месяце. Подробности сообщают "Известия".

Маски появятся в сервисе "Истории", который доступен пользователям сети с конца прошлого года. Добавить ее можно будет как к фото, так и к видео. При этом на видео маска будет менять положение при движении.

Будут доступны не только варианты масок от разработчиков, но ее можно сделать и самому.

"Мы хотим создать целую экосистему, в которой будет постоянно появляться что-то новое. Чтобы постоянно появлялись инфоповоды, рождались новые мемы, платформа должна быть открытой для всех пользователей. Маски будут разной степени сложности — от совсем простых до сложных анимированных", — прокомментировал разработчик "ВКонтакте" Олег Илларионов, ответственный за новую опцию.